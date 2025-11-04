El uso de explosivos por parte de un barco de Camariñas dejó aturdido a un submarinista

El Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y el Servicio Marítimo Provincial (SMP) desmantelaron un grupo dedicado a la pesca utilizando supuestamente artefactos explosivos, tras la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna y otro de tenencia ilícita de explosivos en el marco de la operación Encaixe.

La mencionada operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Corcubión, se inició en el mes de abril, ante las sospechas de que una embarcación de Camariñas, con base en el puerto corcubionés, empleara métodos prohibidos para su actividad. El trabajo de campo realizado por los agentes actuantes dio como resultado la confirmación de la supuesta utilización de artefactos explosivos en las labores de pesca.

Varios de los detonadores incautados tras un registro en un garaje de Cee. / Guardia Civil

Los detenidos almacenaban estos artefactos en un garaje de Cee, trasladándolos posteriormente al puerto corcubionés, ocultándolos de forma aleatoria en zonas cercanas al punto de atraque previsto de la embarcación, el cual variaban periódicamente, tratando con ello de reducir al mínimo el riesgo de interceptación.

Momentos antes de zarpar, uno de los tripulantes subía a bordo los explosivos, mientras los otros realizaban labores de contravigilancia. "Esta maniobra la realizaban con la embarcación encendida y sin amarras para facilitar la huida inmediata o la destrucción de pruebas en caso de detectar la presencia policial", afirman desde la Guardia Civil.

Grabaciones de las detonaciones

En el transcurso de la investigación, los efectivos actuantes observaron el lanzamiento de los explosivos al mar, realizando el registro y grabaciones de las detonaciones submarinas a través de hidrófonos, gracias a la colaboración de la Universidade de Vigo.

También se documentaron incidentes que afectaron a submarinistas deportivos que se encontraban desarrollando su actividad con la señalización reglamentaria en la Ensenada del Ézaro, relatando uno de los buceadores que una explosión submarina generó una onda de presión que le causó aturdimiento y angustia, escuchando nuevas explosiones mientras nadaba hacia la costa, identificando a la embarcación investigada como la única que se encontraba en la zona en ese momento.

Registros en tres inmuebles

Una vez constatado el uso de estos métodos prohibidos, la Guardia Civil solicitó autorización para el registro de la embarcación, del vehículo utilizado para el transporte de los explosivos y de tres inmuebles localizados en los municipios de Camariñas, Cee y Vimianzo.

Una vez obtenida la autorización, solicitaron la colaboración del Grupo Cinológico de la Comandancia y de Grupo de Especialista en desactivación de Explosivos y NRBQ (GEDEX) para realización de los mismos. Durante los registros, los efectivos actuantes localizaron ocultos en un garaje de Cee, al que los detenidos accedían frecuentemente adoptando exhaustivas medidas de seguridad para evitar ser detectados, 140 cartuchos finalizados, listos para su uso y 37 detonadores con mecha y otros 20 cartuchos en el puerto de Corcubión.

La Guardia Civil procedió a la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna y otro de tenencia ilícita de explosivos. Tres de ellas, el armador y dos tripulantes, pasaron a disposición del Tribunal de Instancia de Corcubión, que quedaron en libertad con cargos.

Desde la Guardia Civil recuerdan que "la pesca con explosivos no sólo está prohibida por la legislación, si no que constituye una amenaza para la biodiversidad marina y la seguridad de las personas".