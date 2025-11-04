Ames aproba a licitación do novo contrato dos servizos de desbroce dos núcleos rurais
Os traballos incluirán a limpeza e mantemento de zonas de titularidade municipal
Ames vén de aprobar en Xunta de Goberno local o expediente de licitación do novo contrato dos servizos de desbroce, limpeza e mantemento dos núcleos rurais do municipio.
O obxectivo é volver a contar cun servizo específico para realizar traballos de mantemento e conservación dos accesos e interiores dos núcleos rurais, incluíndo tamén as zonas próximas aos lavadoiros, igrexas, locais sociais, muíños, beirarrúas, canalizacións de pluviais, e demais, que sexan de titularidade municipal.
O alcalde, Blas García, destacou «a importancia de volver a contar con este servizo que foi posto en marcha no ano 2021 cunha moi boa acollida entre a veciñanza , e catalogouno como «unha clara aposta polo rural amesán». Actuarase nas once parroquias do concello de Ames e nun total de 107 núcleos.
As labores contarán cun equipo mínimo de tres persoas traballando simultaneamente durante 8 meses do ano, pasando a ser cinco traballadores durante o período estival (catro meses ao ano).
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
- Raxoi activa medidas por el temporal y suspende las actividades al aire libre
- El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago