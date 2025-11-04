Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Malestar no IES Agra de Raíces de Cee pola falta de profesorado e a masificación das aulas

A ANPA demanda un especialista, un docente e un segundo coidador

Concentración de pais e nais a principios de curso no IES Agra de Raíces.

Concentración de pais e nais a principios de curso no IES Agra de Raíces. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

As familias do IES Agra de Raíces, de Cee, dan a voz de alarma pola «falta de recursos e a masificación das aulas». Así, aseguran que «a pesar de ter xustificado reiteradamente a necesidade de máis profesorado e apoios especializados, a comezos de novembro a situación segue sen mellorar, algo que é moi grave e preocupante».

A Asociación de Nais e Pais (ANPA) esixe «a incorporación inmediata» da praza de Audición e Linguaxe / Pedagoxía Terapéutica «comprometida»; a asignación dun profesor máis «que permita aliviar a grave masificación nos grupos de primeiro da ESO e reducir as ratios a niveis asumibles; e a dotación dun segundo coidador «polo menos tres días á semana, que poida cubrir ausencias e asegurar a atención básica e continua do alumnado con alta dependencia».

Advirten que cada día que pasa sen estes apoios «agravase a situación nas aulas e compromete o dereito á educación de todo o alumnado, en especial daqueles con maiores dificultades». Subliñan que o IES Agra de Raíces «é un centro de referencia na comarca» dende hai medio século, e non entenden as decisións «que están a poñer en risco esta traxectoria». Denuncian ademais a «falta de transparencia e de explicacións por parte da administración aumenta «o malestar».

