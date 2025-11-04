Medio Rural inviste máis de 300.000 euros na renovación da ponte da Maquía entre Ordes e Frades
A actuación mellorará as comunicacións rurais e evitará os asolagamentos que se producen na zona durante as enchentes
El Correo Gallego
A Consellería do Medio Rural investirá máis de 317.000 euros na renovación da ponte da Maquía, sobre o río Samo, unha infraestrutura que conecta os concellos de Ordes e Frades. As obras, que visitou hoxe a conselleira María José Gómez, buscan mellorar as comunicacións na zona rural e previr as inundacións que afectan os terreos próximos en épocas de choiva intensa.
Segundo explicou a titular de Medio Rural, trátase dunha actuación que facilitará o tránsito de vehículos agrícolas e mellorará a seguridade viaria nunha vía moi utilizada pola poboación local. «É un investimento en favor da poboación rural, que contribúe á súa mobilidade e á saída das producións do agro cara aos mercados», indicou Gómez durante a súa visita.
A conselleira estivo acompañada pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, e pola delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo. A intervención inscríbese nas liñas de investimento da Xunta en infraestruturas rurais, que, segundo avanzou Gómez, contarán en 2026 cun orzamento de 4,2 millóns de euros.
O departamento autonómico lembra ademais que para o próximo exercicio se prevén 16,7 millóns de euros para reestruturación parcelaria e 17,7 millóns para o plan Camiña Rural, dirixido á mellora da rede viaria municipal.
