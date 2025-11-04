Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Rural inviste máis de 300.000 euros na renovación da ponte da Maquía entre Ordes e Frades

A actuación mellorará as comunicacións rurais e evitará os asolagamentos que se producen na zona durante as enchentes

Imagen de archivo de uno de los puentes que se levantan sobre el río ordense Samo

Imagen de archivo de uno de los puentes que se levantan sobre el río ordense Samo / Cedida

El Correo Gallego

Ordes

A Consellería do Medio Rural investirá máis de 317.000 euros na renovación da ponte da Maquía, sobre o río Samo, unha infraestrutura que conecta os concellos de Ordes e Frades. As obras, que visitou hoxe a conselleira María José Gómez, buscan mellorar as comunicacións na zona rural e previr as inundacións que afectan os terreos próximos en épocas de choiva intensa.

Segundo explicou a titular de Medio Rural, trátase dunha actuación que facilitará o tránsito de vehículos agrícolas e mellorará a seguridade viaria nunha vía moi utilizada pola poboación local. «É un investimento en favor da poboación rural, que contribúe á súa mobilidade e á saída das producións do agro cara aos mercados», indicou Gómez durante a súa visita.

A conselleira estivo acompañada pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, e pola delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo. A intervención inscríbese nas liñas de investimento da Xunta en infraestruturas rurais, que, segundo avanzou Gómez, contarán en 2026 cun orzamento de 4,2 millóns de euros.

O departamento autonómico lembra ademais que para o próximo exercicio se prevén 16,7 millóns de euros para reestruturación parcelaria e 17,7 millóns para o plan Camiña Rural, dirixido á mellora da rede viaria municipal.

