Nuevo mobiliario para el Camino Francés a su paso por O Pino

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, visitaron la actuación ejecutada al amparo de la orden de Turismo de Galicia para mejora de infraestructuras turísticas en concellos de hasta 10.000 habitantes. Y este municipio recibió 30.000 € para ejecutar intervenciones de embellecimiento de los accesos al Camino Francés, completando los 90.000 € con Arzúa (para el área de la Fervenza das Hortas) y Touro (rehabilitación de baños turísticos en Brandelos).

Belén do Campo explicó que este Concello cuenta con robledales, ríos y un patrimonio natural relevante, lo que requiere una integración armónica del mobiliario con el paisaje.

En total, se colocaron, en un trayecto de 10,1 km, 30 luminarias, 20 bancos con respaldo, 9 bancos sin respaldo y 10 papeleras. Concretamente el proyecto incluyó, en el tramo Bugalleira-Praia de Mera, de 3,7 km, 8 bancos con respaldo, 4 bancos sin respaldo y 4 papeleras; en el trecho de Currás a Petón, de 2.900 metros, 30 luminarias, 6 bancos con respaldo, 3 bancos sin respaldo y 3 papeleras; en el viario de Pedrouzo a Abelleira, de 2.100 metros, se instalaron 4 bancos con respaldo, 2 sin respaldo y 2 papeleras; y en el trayecto de Xesta a Frechazo Último de 1.400 metros, dos bancos con respaldo y una papelera.