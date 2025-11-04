Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Padrón constrúe dous parques en Estramundi e na rúa vila de Rianxo

O alcalde, Anxo Arca, di que en dous anos renovaron cinco áreas infantís

Traballos de construción do novo parque Olimpia Valencia no campo da Devesa.

Traballos de construción do novo parque Olimpia Valencia no campo da Devesa. / Cedida

Redacción

Padrón

O Concello de Padrón vén de iniciar as obras de construción de dous novos espazos de lecer infantil, un no campo da Devesa, en Estramundi, e outro na rúa Vila de Rianxo. Con estes proxectos, serán xa cinco as áreas de xogo renovadas durante o goberno de Anxo Arca. As actuacións supoñen un investimento de 99.893 euros, financiado a través do Plan de Obras e Servizos (POS).

O alcalde destaca o compromiso do executivo local coa mellora dos espazos públicos destinados á infancia e ás familias. «Trátase de dous parques que se atopaban nun estado de mantemento deficiente, logo de anos sen intervencións, e que precisaban dunha renovación integral», sinala.

Estes novos espazos súmanse aos do paseo da Constitución, ao do colexio Flavia e ao situado ao carón do centro de saúde da vila. En pouco máis de dous anos, renováronse cinco áreas infantís. «Esta inversión permite que Padrón conte con espazos de calidade para a infancia, o que reflicte o esforzo e interese do Concello pola veciñanza máis nova e polas súas familias», engade o rexedor.

O parque de Estramundi levará o nome de Olimpia Valencia, a primeira médica galega, e o situado ao carón do centro de saúde adicarase a Antonia Ferrín, matemática e primeira astrónoma galega.

