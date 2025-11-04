INFRAESTRUTURAS
Padrón constrúe dous parques en Estramundi e na rúa vila de Rianxo
O alcalde, Anxo Arca, di que en dous anos renovaron cinco áreas infantís
Redacción
O Concello de Padrón vén de iniciar as obras de construción de dous novos espazos de lecer infantil, un no campo da Devesa, en Estramundi, e outro na rúa Vila de Rianxo. Con estes proxectos, serán xa cinco as áreas de xogo renovadas durante o goberno de Anxo Arca. As actuacións supoñen un investimento de 99.893 euros, financiado a través do Plan de Obras e Servizos (POS).
O alcalde destaca o compromiso do executivo local coa mellora dos espazos públicos destinados á infancia e ás familias. «Trátase de dous parques que se atopaban nun estado de mantemento deficiente, logo de anos sen intervencións, e que precisaban dunha renovación integral», sinala.
Estes novos espazos súmanse aos do paseo da Constitución, ao do colexio Flavia e ao situado ao carón do centro de saúde da vila. En pouco máis de dous anos, renováronse cinco áreas infantís. «Esta inversión permite que Padrón conte con espazos de calidade para a infancia, o que reflicte o esforzo e interese do Concello pola veciñanza máis nova e polas súas familias», engade o rexedor.
O parque de Estramundi levará o nome de Olimpia Valencia, a primeira médica galega, e o situado ao carón do centro de saúde adicarase a Antonia Ferrín, matemática e primeira astrónoma galega.
