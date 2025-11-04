Padrón invierte en un camión eléctrico para los biorresiduos y campañas de información

El Concello de Padrón avanza en la mejora de la recogida y tratamiento de la basura con actuaciones financiadas mediante subvención para fomentar la recogida separada de biorresiduos, aceites de cocina usados y téxtiles. Son 114.048 euros de Europa de los 118.580 que costó un camión eléctrico para recoger dichos biorresiduos. Y, además, se sensibilizará a la población para que separe la basura.

Hay que recordar que en este municipio, el Concello está cubriendo con fondos propios un déficit anual de alrededor de 360.000 euros entre los ingresos procedentes de los recibos y el coste real de la recogida y tratamiento de la basura, lo que limita los fondos para otras actuaciones.

De cualquier forma, la administración local entiende que «a actual conxuntura económica é complexa para as familias e o pequeno comercio e, por ese motivo, mantén este esforzo económico co obxectivo de non incrementar a carga fiscal da veciñanza. Non obstante, esta situación non pode sosterse de forma indefinida, polo que resulta imprescindible avanzar cara ao cumprimento da normativa e definir un novo modelo de xestión do servizo».

Margen de mejora

Y es que, según los datos disponibles, Padrón genera cada año más de 3.500 toneladas de residuos, de las cuales apenas un 20% se separa correctamente. «Canto maior sexa a separación en orixe, menor será o custe do tratamento», advierten los técnicos locales.

Nueva pala estradense

Y sin salir de la dotación del parque móvil municipal, en A Estrada acaban de adquirir una pala mixta retrocargadora –que facilitará el trabajo de las brigadas de obras–, por 140.000 euros, y que sustituirá a la antigua, del año 2003.