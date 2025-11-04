La sustitución del tejado y la calefacción del centro de salud de Oca se incluyen en los presupuestos locales

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, avanza que los presupuestos 2026, que tiene previsto llevar a pleno en diciembre, «incluirán no capítulo de investimento algo máis de 77.000 euros para efectuar unha reposición integral da cuberta do centro de saúde de Oca», aportando la Xunta una cantidad similar.

Así se ha acordado en el marco del convenio que el ejecutivo local prevé firmar próximamente con la Consellería de Sanidade. Este inmueble, como el de Vea o Codeseda, es de titularidad municipal, por lo que los técnicos locales ya acudieron con los autonómicos para estudiar las necesidades del inmueble, «que quedarían principalmente concentradas na cuberta e na necesidade de renovar o sistema de calefacción, actualmente con caldeira de gasóleo», apuntan desde el Concello.

Louzao aclaró que el edificio tiene una claraboya de gran tamaño y no presenta uralita bajo la teja. La obra prevista supondrá un cambio integral de toda la cubierta, «instalando unha membrana impermeabilizante antes de colocar o tellado. Asemade, substituirase todo o falso teito, actualmente afectado polas humidades», adelantan los técnicos.

Gonzalo Louzao indicó que la elaboración del proyecto está ya en su fase final, y que las obras mejorarán el sistema de calefacción, «apostando por unha alternativa máis eficiente e ecolóxica».