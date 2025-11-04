Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trazo apuesta por la seguridad viaria con una inversión superior a los 120.000 euros

El Concello llevó a cabo una mejora de la red de carreteras y la construcción de un muro de contención en el tramo que conecta Berreo con la parroquia de Vilouchada

Imagen de la carretera que conecta Berreo con Vilouchada.

Imagen de la carretera que conecta Berreo con Vilouchada. / Cedida

El Correo Gallego

Trazo

El Concello de Trazo viene de acometer una actuación para mejorar la red viaria y de construir un muro de contención en la carretera que conecta Berreo con la parroquia de Vilouchada, con una inversión total que supera los 120.000 euros.

La intervención está destinada a "incrementar a seguridade viaria e garantir a estabilidade da vía, especialmente nun tramo con forte pendente e risco de desprendementos", señalan desde la Administración local. Las obras incluyeron el refuerzo del firme, una mejora del drenaje y la ejecución de un muro de contención de refuerzo, para asegurar la durabilidad y el buen estado de la infraestructura.

La alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, apuntó que estos trabajos forman parte del compromiso del Gobierno local de mejorar las comunicaciones entre las parroquias y garantizar mayor seguridad en las carreteras municipales, recordando que "investir en infraestruturas é investir no benestar e na tranquilidade da veciñanza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents