Trazo apuesta por la seguridad viaria con una inversión superior a los 120.000 euros

El Concello de Trazo viene de acometer una actuación para mejorar la red viaria y de construir un muro de contención en la carretera que conecta Berreo con la parroquia de Vilouchada, con una inversión total que supera los 120.000 euros.

La intervención está destinada a "incrementar a seguridade viaria e garantir a estabilidade da vía, especialmente nun tramo con forte pendente e risco de desprendementos", señalan desde la Administración local. Las obras incluyeron el refuerzo del firme, una mejora del drenaje y la ejecución de un muro de contención de refuerzo, para asegurar la durabilidad y el buen estado de la infraestructura.

La alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, apuntó que estos trabajos forman parte del compromiso del Gobierno local de mejorar las comunicaciones entre las parroquias y garantizar mayor seguridad en las carreteras municipales, recordando que "investir en infraestruturas é investir no benestar e na tranquilidade da veciñanza".