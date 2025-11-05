Arzúa celebrará en decembro unha nova edición do Día do Comercio Local
O Concello chama a comerciantes e hostaleiros a sumarse a unha nova campaña que se celebrará do 6 ao 8 de decembro con descontos, sorteos e ruta de tapas
El Correo Gallego
O Concello de Arzúa vén de anunciar a celebración dunha nova edición do Día do Comercio Local, unha iniciativa coa que se busca impulsar o consumo de proximidade e dinamizar o comercio e a hostalaría coincidindo coa chegada da campaña de Nadal.
A cita, que se desenvolverá entre o 6 e o 8 de decembro, cumpre xa a súa 13ª edición e incluirá unha ampla programación de actividades, promocións especiais e animación de rúa dirixidas a todos os públicos. O obxectivo, explican desde o goberno local, é premiar a fidelidade da clientela e poñer en valor o tecido comercial e hostaleiro arzuán.
A concelleira de Turismo, Promoción Económica e Acción Urbana, Begoña Balado, animou aos negocios a participar: «Queremos que o Día do Comercio Local volva converter Arzúa nun punto de encontro cheo de vida, coa implicación de todos os sectores».
O Concello anima aos establecementos a ofrecer descontos, vales de compra, sorteos ou promocións especiais, e convida tamén a bares, restaurantes e cafeterías a sumarse á ruta de tapas, unha proposta que permitirá dar a coñecer os produtos e a gastronomía local.
Desde a administración municipal encargaranse da difusión da campaña, coa elaboración da cartelería, programas e material informativo, así como da organización das actividades complementarias que completarán o evento.
Os negocios interesados poden inscribirse de balde antes do 7 de novembro na Área de Comercio do Concello de Arzúa, a través do teléfono 655 947 196 ou no correo info@turismoarzua.gal.
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Rueda: 'A mellor opción e, probablemente a única', es una sola Facultad de Medicina descentralizada
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Alerta por temporal en Santiago: la llegada de una borrasca atlántica cierra los parques y suspende las actividades al aire libre
- Raúl López: «Los presupuestos son más altos que en ACB»
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
- Ansia comercial en Milladoiro: «Las ventas bajaron a la mitad; que acabe ya la obra»