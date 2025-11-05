Augas de Galicia mantiene la vigilancia sobre el río Sar

El Plan de Control de Verteduras (PCV) de Augas de Galicia no reducirá el control sobre el río Sar mientras no quede garantizado que la depuradora de A Silvouta no ocasiona vertidos.

Por consiguiente, y dados los antecedentes de las semanas anteriores, se va a mantener un operativo de vigilancia.

Cabe tener en cuenta que los resultados de las muestras recogidas no son inmediatos, por lo que es necesario esperar a disponer de toda la información que proporcionan las analíticas, de cara a determinar tanto la evolución del vertido como sus características.

Augas de Galicia asegura que se puso en contacto con el Concello de Santiago este martes, tras constatarse nuevos vertidos al Sar, y para trasladar al consistorio que se mantendrá el control sobre el río hasta garantizar que cesan este tipo de episodios.