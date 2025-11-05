El influencer gastronómico Cenando con Pablo visita un asador en Teo y su reacción no deja indiferente a nadie: "Atención a este crimen"

Hace unos días, el popular influencer gastronómico Pablo Cabezali ('Cenando con Pablo',) se dejaba ver por tierras gallegas, aprovehando para acercarse a conocer un nuevo restaurante y ofrecer sus populares reviews a través de las redes sociales.

En esta ocasión, el influencer visita un "restaurante con ganadería propia". Se trata del Asador O Carmelo, situado en Teo, cuya experiencia no deja indiferente a nadie.

El influencer Pablo Cabezali en el Asador O Carmelo, en Teo / Cenando con Pablo

Un restaurante "de contrastes"

"Atención a este crimen", advierte el influencer nada más comenzar su experiencia en el restaurante teense. Cabezali hace referencia a un detalle que le causó un gran descontento con la forma en que le sirvieron el chuletón de vaca: "Odio que me saquen la carne en un plato caliente que haga este ruido". Pese a ello, quiso dar una oportunidad al plato estrella de la casa: el chuletón de vaca mayor.

"Voy a sacarlo rapidísimo porque a mí esto me duele, no quiero que se cueza la carne", comenta la vez que muestra el chuletón servido en una fuente de pizarra, un plato caliente que no fue la única queja del influencer, que acto seguido también centró sus quejas en el tipo de cuchillo. "¿De verdad tú me pones este cuchillo para cortar un chuletón?", exclama.

Pablo Cabezali en el Asador O Carmelo / Cenando con Pablo

Hasta el momento, el verdecito estaba claro y "la experiencia del chuletón muy mejorable". Sin embargo, aunque todo parecía estar destinado al desastre, la cosa pronto cambió: "Ha sido probar la carne y he dicho: 'Ostras, que maravilla'. Muy tierna y con mucho sabor, más del que me esperaba", explica, añadiendo que es un "sabor a carne, no a maduración".

Con todo, Cabezali resumió la experiencia en una simple frase: "Vamos a llamarle el restaurante de los contrastes". "Hay cosas que te sacan de quicio y cosas que cuentan como vicio", afirma, valorando más que positivamente la relación calidad-precio del producto: "Está mejor esta carne de 57 euros el kilo que muchas otras que he probado fácilmente de 80 euros".

Un menú con altibajos

Más allá del chuletón, el influencer probó varios platos del menú durante su visita, con resultados dispares. En primer lugar tomó campiñones en salsa, que le dejaron algo indiferente: "La salsa me sabe como a agua que han soltado los champiñones. Está rico pero me esperaba una salsita un poco más currada".

En cambio, lo que si que le sorprendió para bien fue el queso Arzúa con anchoas, aunque matizó que "el queso más finito quedaría mejor, porque si hablamos de proporción hay demasiado queso para la anchoa". "Como combina esto, está bueno y yo personalmente lo repetía", añadió.

Platos que disfrutó Cenando con Pablo en el Asador O Carmelo, en Teo / Cenando con Pablo

A continuación, probó unos chipirones a la plancha que también pasaron su prueba con nota. "Tienen sabor, buena textura, calentitos, preparados a la plancha, con patata, perejil, aceite y sal. Además mola con la cebollita, me gusta la combinación", explicó mientras destacaba además que la cantidad servida "está bastante bien".

Para cerrar la comida, Cabezali pidió el semifrío de piña, un postre que fue ganando puntos a medida que lo probaba. "A más lo pruebo más me va seduciendo. Sabe a piña, sin excederse, y mola la textura de aquí del flan y la piña con esa dureza característica", resumió.

#restaurantesgalicia ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo ¡Restaurante Gallego con Ganadería propia y precio insólito! He descubierto un Restaurante en Galicia con ganadería propia: se encuentra en Teo a 10 minutos de Santiago y venden un Chuletón de su propia ganadería a un soprendente precio de 57€ el kg. El Restaurante se llama Asador O Carmelo y te traigo mi reseña sobre su chuletón y más platos de carta para contarte si merece la pena este Restaurante gallego #galicia

Valoración final

La cuenta total ascendió a 104,50 euros, una cifra que el influencer consideró adecuada para la calidad del producto. "Al final, muchas veces, cuanto disfrutes de un sitio depende de las expectativas, yo no venía aquí buscando nada especial, pero la carne a 57 euros el kilo excelente, el queso con anchoas muy rico y los chipirones para compartir diría que bien, y luego el semi frío de piña a mí me ha gustado", sentenció.