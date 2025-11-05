Investigado en Caldas de Reis o dono dun local agrícola por vender marihuana e hachís envasados
A Guardia Civil incautouse de 118 envases con máis de 1,4 quilos de substancias estupefacientes expostas nun expositor do establecemento
El Correo Gallego
A Garda Civil investiga ao propietario dun establecemento de produtos agrícolas e fitosanitarios de Caldas de Reis por presunta venda de sustancias estupefacientes. Durante unha inspección realizada o pasado 28 de outubro, os axentes da Patrulla Fiscal e de Fronteiras de Vilagarcía de Arousa localizaron varios envases de marihuana e hachís dispostos para a súa venda ao público.
Segundo informou o Instituto Armado, o negocio —especializado en produtos relacionados co cannabis, non aptos para o consumo humano— tiña tres vitrinas nas inmediacións da entrada nas que se exhibían as sustancias incautadas. En total, interviñéronse 118 envases cun peso aproximado de 1,45 quilos, dos cales 1,1 correspondían a cogollos de marihuana e 378 gramos a hachís.
As sustancias, consideradas estupefacientes segundo o anexo IV do Convenio Único de Nacións Unidas de 1961, non poden ser obxecto de produción, tráfico ou uso fóra de fins médicos ou científicos, polo que foron aprehendidas.
O responsable do local, un home de 38 anos e veciño de Pontevedra, é investigado por un posible delito contra a saúde pública e deberá comparecer nas próximas datas ante o Xulgado de Garda de Caldas de Reis
