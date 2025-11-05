La lluvia reactiva uno de los grandes atractivos turísticos de la Costa da Morte

Los primeros temporales del otoño causaron numerosas incidencias en Galicia, aunque también tienen una cara B: reactivaron uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de A Coruña. Las intensas lluvias caídas estos días, especialmente en las últimas 24 horas, recuperaron el caudal de los ríos, lo que en el caso del Xallas se traduce en la reactivación de la Fervenza do Ézaro.

La cascada más famosa de Galicia, por ser la única desembocadura de un río en toda Europa que cae directamente al mar, vuelve a mostrar su cara fotografiable después de 'secarse' durante los meses de verano y principios del otoño, ya que hasta el 15 de octubre apenas cayó una gota.

El medidor de aforo de los ríos que Meteogalicia tiene en el Xallas en Mazaricos computó casi todo el mes de octubre medias diarias de 4 metros cúbicos por segundo, con el embalse de A Fervenza cerrado. Sin embargo, con las primeras lluvias el agua fue creciendo hasta alcanzar picos por encima de los 20 metros cúbicos por segundo, lo que significa multiplicarse por cuatro. Este miércoles marcó su máximo desde el verano, con 26,3 m3/s, lo que permitió por ejemplo disfrutar del espectáculo de la Fervenza do Ézaro, en Dumbría.

De hecho, algunos turistas se fotografiaban ayer en las pasarelas de la emblemática cascada, a pesar de lo desapacible del día.

O Ézaro recuperó el agua con la lluvia. / CEDIDA

Otras cascadas cerca de Santiago

La de O Ézaro es quizás la cascada más mediática y fotografiada, pero las lluvias generalizadas de estos días alimentaron la práctica totalidad de los ríos gallegos, por lo que las 'fervenzas' vuelven a sonar en toda Galicia. En los últimos años, se multiplicaron las rutas de senderismo y los miradores que usan como reclamo estas cascadas.

Cerca de Santiago, otras de las emblemáticas son la Fervenza do Toxa (Silleda), la de Toxosoutos (Lousame) o la de As Hortas, entre Arzúa y Touro.