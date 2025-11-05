Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Micoloxía, literatura e teatro en Cee

Modesto Fraga presenta este venres 'As almas da Fisterranía'

Modesto Fraga presenta el vienres 'As Almas da Fisterranía' en Cee.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Cee convida a unha nova fin de semana cargada de propostas culturais e ambientais. O venres, día 7 ás 19.30 horas, o escritor fisterrán Modesto Fraga presentará na Biblioteca Francisco Mayán o libro As almas da Fisterranía, unha obra que trata sobre a identidade e a memoria colectiva, centrándose nas historias das persoas que habitaron este confín atlántico.

O autor estará acompañado pola alcaldesa de Cee, Margot Lamela, e o mestre de Historia no colexio Manuela Rial Mouzo, Salvador Mosteyrín.

E para o sábado 8, está programada unha dobre cita. Por un lado co teatro, da man da compañía Ítaca, e a obra Profetas, que se representará no Auditorio Baldomero Cores a partir das 20.00 horas con entrada gratuíta, dentro da programación Outono das Artes da Deputación de A Coruña.

A outra proposta está destinada a todas aquelas persoas interesadas no mundo dos cogomelos, xa que continúan as actividades das XXIV Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, que organiza a Asociación Micolóxica Naturalista Pan de Raposo.

O sábado 8, ás 10.30 horas, abrirá a exposición de cogomelos e traballos do alumnado da comarca, con visitas guiadas ás 12.00 horas, tanto o sábado como o domingo 9. A mostra poderá visitarse durante a fin de semana en horario de 10.30 a 13.30 e de 16.30 a 19. 30 horas.

Tamén haberá charlas, ás 17.30 horas na sala de conferencias, a cargo de José María Costa Lago baixo o título Amanita muscaria: aspectos culturais e curiosidades sobre o fungo matamoscas.

O domingo 9, no mesmo horario e lugar, José Manuel Castro Marcote impartirá o relatorio Boletus s.l. Finalmente, e tamén durante toda a fin de semana, haberá degustación de petiscos de cogumelos no Hotel La Marina e no Mesón As Viñas.

