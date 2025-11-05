Nuevo vertido al Sar: la Xunta urge a Santiago a actuar en la depuradora y Ames exige «coordinación»

La alerta saltaba de nuevo en Bertamiráns en la mañana de ayer. Una sospechosa espuma blanca en las augas del castigado río Sar, visible desde el paseo fluvial de la localidad, volvía a sembrar la alarma entre los vecinos de la capital amesana. Apenas dos semanas después de que el Concello de Santiago y la empresa pública Acuaes, que ejecuta las obras de la nueva depuradora de A Silvouta, diesen por subsanados los errores que el pasado día 8 causaron un vertido contaminante al río, el Sar lucía de nuevo un manto de espuma del que Augas de Galicia vuelve a culpar —lo hacía en un comunicado ayer por la tarde— a la depuradora de aguas residuales que se construye en Santiago.

Horas antes, los técnicos del programa de control de vertidos de Augas de Galicia se desplazaban a la zona del Sar que vuelve a presentar un manto de espuma tras recibir avisos sobre la presencia de contaminación en el lecho fluvial.

Durante la inspección pudieron comprobar que se trata de un episodio «semellante» al registrado el pasado mes de octubre a causa de los trabajos que Santiago está realizando para la puesta en marcha de la nueva EDAR. «Semella que segue a presentar problemas para o correcto tratamento das augas residuais que recibe», indican desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Los técnicos realizaron distintas mediciones y constataron en algún punto niveles bajos de osígeno en el auga, aunque no detectaron mortalidad en el río.

Así las cosas, la Xunta urge a Acuaes y a Santiago que concluyan «canto antes» los trabajos de puesta en marcha de la depuradora para poner fin a los vertidos. Augas de Galicia, señalan, adoptará las «medidas oportunas» para que el Gobierno compostelano —como titular de la instalación— corrija esta situación «irregular».

Horas antes de la reprimenda, Acuaes negaba con rotundidad la posibilidad de que se hubiese producido un nuevo vertido contaminante al río. La empresa pública defendía las medidas puestas en marcha tras las primeras «incidencias» y aseguraba que la depuradora funciona «con normalidad».

Ames pide «coordinación» para no caer en «contradiccións»

A última hora de la tarde, tras el comunicado de Augas de Galicia, el Concello de Ames pedía a las administraciones competentes no solo que «colaboren activamente» para evitar nuevos vertidos al Sar, sino también una «maior coordinación» para «evitar contradiccións» y la aparición de «múltiples relatos» que generan «confusión e desconcerto» entre los amesanos.