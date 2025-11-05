Rois celebra este fin de semana un concurso de tapas en Urdilde

Urdilde se convertirá este fin de semana en el escenario del I Concurso de Tapas Rois nun bocado!, una iniciativa promovida por el Concello roisense para promocionar la hostelería del municipio y reconocer la creatividad de sus establecimientos.

Las personas que se acerquen al Hotel Camiño do Mar o a la Casa rural Fogar do Selmo entre el viernes y el domingo podrán saborear sus propuestas culinarias. El primer local elaborará una paella de marisco, mientras que el segundo preparará tostiñas celtas en dos versiones: una con presa de cerdo celta a la parrilla con pan y alioli casero, y otra con panceta de cerdo celta y pan. Todas las tapas tendrán un precio único de dos euros.

El certamen continuará del 14 al 16 de noviembre en Augasantas; y del 21 al 23 del mismo mes en Oín, Rois, Seira y Sorribas. Los clientes mayores de edad podrán participar en un sorteo de tres vales de 100 euros para gastar en establecimientos adheridos, siempre y cuando completen por lo menos tres sellos de dos zonas distintas. Los locales que preparen las tapas más votadas podrán ganar 300, 250 o 150 euros.