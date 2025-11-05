Solpor proyecta la Costa da Morte al mundo desde Londres y Santiago

La Asociación Solpor continúa su labor de promoción de Costa da Morte y de los servicios turísticos de calidad que ofrecen sus asociados. Estos días participa activamente en dos de los eventos más relevantes del sector: la World Travel Market (WTM) de Londres y la Feria Fairway 2025 en Santiago de Compostela.

En la WTM de Londres, uno de los encuentros internacionales más influyentes del turismo mundial, Solpor participa bajo el paraguas del Clúster de Turismo de Galicia, Turismo de Galicia y en el stand institucional de Turespaña.

Allí presenta a Costa da Morte como "un destino auténtico y sostenible", subrayando la calidad de los servicios que ofrecen sus socios: empresas locales que representan la esencia del territorio con propuestas cercanas, profesionales y genuinas.

El presidente de Solpor, Jesús Picallo, afirma que "estar presentes en la WTM de Londres y en Fairway es una oportunidad única para seguir mostrando al mundo la verdadera esencia de la Costa da Morte. Trabajamos por y para nuestros socios, para que su esfuerzo, su profesionalidad y la calidad de sus servicios sigan situando a este territorio en el lugar que merece: un destino sostenible, cercano y lleno de vida".