SUCESOS
El temporal deja sin luz a Fisterra y dos garajes inundados
Cuatro coches resultaron dañados en el bajo de un edificio de Sardiñeiro
El temporal de viento y lluvia provocó diversas incidencias en Costa da Morte. Una de las localidades más afectadas fue Fisterra, donde dos garajes fueron anegados por el agua. Además, tanto la capital municipal como otros puntos del municipio están sin suministro eléctrico.
Así, en Sardiñeiro, un garaje comunitario se inundó y hay cuatro coches afectados, según confirmó el alcalde, Luis Insua. En estos momentos trabajan allí los equipos de emergencias para achicar el agua acumulada en el interior.
Y en la capital municipal, otro garaje de una vivienda de la Rúa da Potiña también se inundó, alcanzando el agua una altura de un metro, aproximadamente. Afortunadamente, en ninguno de los casos hubo que lamentar daños personales.
En otros municipios, como Muxía, también se registraron caídas de árboles y cortes del suministro eléctrico y del servicio telefónico.
