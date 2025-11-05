Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A unidade de raios móbil da área de Santiago fixo máis de 300 radiografías a veciños de Frades nun ano

Cunha media de 130 probas á semana, evita 7.000 Kquilómetros en desprazamentos

Antonio Gómez Caamaño durante unha intervención no pleno do Parlamento. / Cedida

El Correo Gallego

Frades

A unidade de raios móbil da área de Santiago xa realizou máis de 300 radiografías a 290 veciños e veciñas de Frades, segundo apuntou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no pleno do Parlamento. As radiografías están encargadas desde atención primaria e hospitalaria e asistidas por Intelixencia Artificial, para apoio á interpretación de probas de fracturas e tórax.

Esta unidade móbil de radiodiagnóstico comezou a funcionar en novembro do pasado ano, logo dun investimento de preto de 370.000 €, para dar cobertura a máis de 30.000 persoas de concellos rurais como Frades, Trazo, Mesía, Ordes, Santa Comba ou Tordoia.

A unidade realiza de media 130 probas diagnósticas por semana e supón evitar ao redor de 7.000 quilómetros en desprazamentos.

