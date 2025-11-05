Vimianzo acolle o terceiro Foro Atlántico Empresarial

A Casa da Cultura de Vimianzo acolle mañá, día 6, a terceira edición do Foro Atlántico Empresarial co que Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) pretende seguir creando espazos de diálogo entre empresarios, técnicos e representantes das administracións públicas.

Esta edición estrutúrase en catro bloques temáticos: Os parques empresariais como infraestruturas especializadas: os beneficios para a empresa; Administración pública e desenvolvemento económico: Incentivos e programas de axuda; Financiación para empresas; As empresas na Costa da Morte: Crecemento e perspectivas.

No primeiro, os avogados de SEA expertos en Urbanismo Antonio Quintela e José Rey Hermida explicarán as condicións e vantaxes que para o empresariado supón formar parte dun parque empresarial.

A segunda mesa de diálogo estará composta por Belén Fernández Rebolleda, responsable de Oficinas na Zona Norte do Igape; José Carlos Díaz, técnico de proxectos do Programa de Emprego Local da Deputación da Coruña; Guillermo González Díez, xerente do GALP Costa da Morte; e José Antonio Vila García, xerente do GDR Costa da Morte.

Miguel Ángel García Rey, director de zona de Abanca; Miguel Salvado Corral, director de Especialistas en Financiación Multiproducto en Galicia do Banco Sabadell; e Enrique A. González Iglesias, socio de Mercantil e Mercado de Capitais en EJASO, falarán de financiamento para empresas.

Pola súa banda, Germán Lema Suárez, director xerente de Gerca Acero y Metal; Iván Pardiñas Blanco, administrador de Gambaru Power; e Valentín García Rodríguez, director xerente de Norgalicia Formigón expoñerán como é a súa bagaxe empresarial formando parte do polígono de Vimianzo.

Por último, a doutora en Dereito Civil e PPL da Universidade de Santiago de Compostela, Belén Trigo, pechará esta terceira edición co relatorio baixo o título Reflexións presentes e futuras de dotación e adquisición de solo industrial.