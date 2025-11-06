Ames y Teo se cuelan en el Top 10 de los concellos coruñeses de mayor renta

Ames y Teo figuran entre los diez municipios con mayor nivel de ingresos de la provincia de A Coruña, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2023. Ambos concellos se suman así a Santiago de Compostela, que ocupa el tercer puesto provincial, consolidando el eje compostelano como una de las zonas más prósperas de Galicia.

El análisis se basa en la mediana de la renta por unidad de consumo, un indicador que refleja de forma más fiel el nivel de ingresos típico de la población, al situarse en el punto medio de la distribución —la mitad gana más y la otra mitad, menos—. A diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por valores extremos y permite comparar con mayor precisión la situación real de los hogares.

Santiago de Compostela, como capital gallega, mantiene su posición destacada, con una mediana de 22.750 euros por unidad de consumo, lo que la coloca en el tercer puesto de la provincia. Si se toma como referencia la renta neta media por hogar, la capital gallega asciende hasta los 41.436 euros anuales, por encima de la media gallega (31.301 €) y también de la nacional (34.821 €).

Teo, noveno municipio más próspero de la provincia

El municipio de Teo ocupa el noveno lugar provincial, con una mediana de 21.350 euros por unidad de consumo. Además, se sitúa en el tercer puesto en renta neta media por hogar, con 42.504 euros, lo que lo coloca delante de Santiago de Compostela y solo por detrás de Oleiros y Bergondo.

Teo presenta un perfil económico equilibrado, con rentas homogéneas en la mayoría de sus núcleos. Solo en algunos puntos concretos de Cacheiras aparece un porcentaje relativamente alto en ingresos por unidad de consumo inferiores a 7.500 euros, aunque esos puntos son pueblos con escasa población, como Osebe o As Cruces, lo que limita su peso estadístico.

Ames, décimo en el ranking y con grandes contrastes internos

Justo detrás se sitúa Ames, que ocupa el décimo puesto provincial con una mediana de 20.650 euros por unidad de consumo. En la renta neta media por hogar alcanza los 38.343 euros, lo que lo ubica en el puesto 17 del total de concellos coruñeses.

Pese a su buena posición general, el municipio amesano muestra grandes diferencias internas. La urbanización Aldea Nova, en Bertamiráns, presenta una renta media por persona de 22.475 euros y de 67.588 euros por hogar, cifras muy por encima de la media local.

En el extremo opuesto, una zona de O Milladoiro —entre las calles Riego, Panasqueira, Raxoeira y Rosalía de Castro— concentra los niveles más bajos de ingresos. Comparado con la urbanización de Bertamiráns, la renta media por persona es de casi la mitad, con un total de 12.833 euros anuales para vivir.

En total, un 17% de la población de Ames (unas 5.500 personas) ingresa menos del 60% de la mediana, es decir, 8.260 euros o menos al año por unidad de consumo. Las diferencias son claras: en Aldea Nova solo el 4,2% de los vecinos está por debajo de ese umbral, mientras que en el área más vulnerable de O Milladoiro la cifra asciende al 25,6%.

La brecha también se refleja por origen: casi la mitad de los residentes extranjeros (44,5%) viven con menos del 50% de la mediana municipal, equivalente a 10.325 euros anuales o a 860 euros al mes.

Más allá de Santiago, Teo y Ames, ningún otro concello del entorno compostelano logra situarse entre los diez primeros. Frades es el que más cerca se queda, ocupando el puesto 12 y muy próximo a los datos de Ames. En cuanto a los demás municipios, en lo referente a los que lindan con Ames, cabe destacar que Brión ocupa el puesto 16 (19.950 €), A Baña el 29 (19.250 €), Val do Dubra el 44 (con algo más de 19.000 €) y Negreira el 72 (17.850 €).

De esta forma, Santiago, Teo y Ames se confirman como referentes de renta en el área compostelana: los tres ocupan puestos de cabeza en la provincia según la mediana de la renta por unidad de consumo, y además muestran una evolución al alza en los últimos años.

En particular, Ames no solo figura entre los municipios más prósperos, sino que también registra un notable crecimiento demográfico —ha sumado 2.507 habitantes en la última década (de 29.975 a 32.482), un incremento del 8,4%—, lo que refuerza su papel como polo residencial y su contribución al crecimiento general del entorno compostelano.