Destrozan a pedradas los cristales de la pista de pádel de Milladoiro

Indignación en el Concello de Ames después de que un individuo o grupo de personas dejase totalmente destrozado dos de los vidrios de la pista municipal de pádel de Milladoiro al lanzar piedras contra los cristales el pasado fin de semana. Desde el Gobierno local comunican que este acto vandálico supondrá un gasto de 1.900 euros de fondos públicos de todos los vecinos amesanos.

El recinto deportivo, que está situado en la zona norte de Milladoiro, en una parcela ubicada entre las rúas do Muíño Vello y O Buxo, sufrió la rotura de dos de sus cristales, lo que provocó que se decretase el cierre temporal de la pista desde el pasado lunes hasta que se puedan arreglar los daños. La zona fue precintada por agentes de la Policía Local para evitar garantizar la seguridad de las personas que pasen por la zona.

Tras lo ocurrido, la concelleira de Deportes, Susana Señorís, explicó que "é responsabilidade de todos e todas coidar as nosas instalacións deportivas municipais", e informó de que "vaise a poñer a correspondente denuncia e oxalá se saiba quen foi o autor ou autores deste acto vandálico para que non quede impune".