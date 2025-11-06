Los estrellas michelín Vidal y Costiña arropan las jornadas del lechazo en Negreira

Casa Barqueiro de Negreira inauguraba este jueves la III edición de las Jornadas del Lechazo Asado, una cita gastronómica que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más destacados de la comarca. Se prolongarán del 6 al 16 de noviembre en la Finca Casa Barqueiro (Gonte, Negreira), y para esta ocasión ha reunido a dos grandes referentes de la gastronomía gallega: Óscar Vidal (Restaurante Asador O Pazo, Padrón) y Manuel Costiña (O Retiro da Costiña, Santa Comba), ambos reconocidos con estrella Michelin.

El menú degustación del evento se celebra bajo reserva previa, ya que el aforo es limitado.