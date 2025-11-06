Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estrellas michelín Vidal y Costiña arropan las jornadas del lechazo en Negreira

La iniciativa arrancaba este jueves con el menú degustación en Finca Casa Barqueiro

El aforo es limitado, y los amantes en este manjar asado tendrán que reservar antes

Óscar Vidal, tercero izquierda, con Rogelio Rial, cuarto, y Manuel Costiña, quinto, junto a especialistas gastronómicos

Óscar Vidal, tercero izquierda, con Rogelio Rial, cuarto, y Manuel Costiña, quinto, junto a especialistas gastronómicos / Casa Barqueiro

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

Casa Barqueiro de Negreira inauguraba este jueves la III edición de las Jornadas del Lechazo Asado, una cita gastronómica que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más destacados de la comarca. Se prolongarán del 6 al 16 de noviembre en la Finca Casa Barqueiro (Gonte, Negreira), y para esta ocasión ha reunido a dos grandes referentes de la gastronomía gallega: Óscar Vidal (Restaurante Asador O Pazo, Padrón) y Manuel Costiña (O Retiro da Costiña, Santa Comba), ambos reconocidos con estrella Michelin.

El menú degustación del evento se celebra bajo reserva previa, ya que el aforo es limitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents