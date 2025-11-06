Padrón construye dos nuevos parques en la rúa Vila de Rianxo y Estramundi y los dedica a mujeres referente

El Concello de Padrón acomete la construcción de dos nuevos parque públicos infantiles: uno en el campo da Devesa, en la zona de Estramundi, y el otro en la rúa Vila de Rianxo. Con una inversión de 99.893 euros, financiado a través del Plan de Obras de Servizos (POS) de la Diputación coruñesa, el gobierno local de Anxo Arca continúa mejorando las áreas públicas para la chavalada y familias.

Estos dos proyectos se suman a la mejora de los parques del Paseo da Constitución, del colegio Flavia y al situado junto al centro de salud. En total, ya son cinco las áreas de ocio infantil completamente renovadas en poco más de dos anos, «o que evidencia un claro compromiso pola calidade e seguridade dos espazos para a veciñanza máis nova», según aportaban desde el Ayuntamiento padronés.

Además, el Concello continúa avanzando en la visibiliad de las mujeres gallegas en la ciencia, ya que los nuevos espacios infantiles llevarán los nombres de dos prioneras. Se trata de Inmaculada Paz Andrade, física y primera catedrática de la Facultade de Física de la USC, referente internacional en microcalorimetría. Y la otra será Olimpia Valencia, primera médica gallega y pionera en la defensa del ejercicio libre da medicina. Asimismo, el del centro de salud se bautizó como Antonia Ferrín.

Así se conjugan espacios públicos de calidad y puesta en valor de referentes femeninas gallegas.