Un municipio de área a media hora de Santiago, entre los candidatos al premio Pueblo Mágico de España 2026

Entre los más de 9.000 municipios que tienen en España hay algunos que destacan por su singularidad especial, por su gran patrimonio cultural y natural o por sus costumbres y tradiciones, en definitiva, por ser lugares mágicos. 'Pueblos Mágicos de España' es una iniciativa que busca potenciar el desarrollo turístico y territorial de estas localidades con encanto, destacándolas por encima del resto con su sello de calidad.

La asociación Pueblos Mágicos de España ha convocado recientemente sus premios regionales Pueblos Mágicos de España 2026, un concurso que destaca el pueblo con más magia de cada comunidad autonóma. En el caso de Galicia, un municipio de área compite contra localidades como Combarro o Ribadavia por lograr este galardón.

Se trata de Padrón, que a finales del pasado año entró en esta red de Pueblos Mágicos, convirtiéndose en el primer y único municipio de la provincia de A Coruña en contar con este distintivo.

La localidad padronesa compartirá su candidatura con otros siete pueblos de toda Galicia: A Pobra de Trives, Cambados, Combarro, Larouco, O Vicedo, Portomarín y Ribadavia, aunque solo uno podrá lograr el galardón a través de las votaciones del público.

Estas son las siete localidades gallegas que compiten por el título de Pueblo Mágico de España / Cedida

¿Cómo votar por tu pueblo mágico preferido?

El proceso de votación permanecerá abierto hasta este lunes 10 de noviembre a las 23.59 y cada persona podrá emitir hasta tres votos diarios a través de la aplicación móvil o de la web oficial de Pueblos Mágicos de España.

La localidad más votada de cada comunidad autónoma se conocerá el 17 de noviembre y recibirá el trofeo que lo acredita como Pueblo Mágico 2026 durante la feria internacional FITUR de enero del próximo año.

Además, entre todas las personas que participen en el concurso emitiendo su voto por su pueblo favorito, se sortearán diez ejemplares de la guía de viajes 18 Rutas Mágicas por España.