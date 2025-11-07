A estrela do Dépor Bebeto presentará en Ordes a biografía que lle escribiu Centeno
O acto chegará a casa da cultura da capital local o vindeiro día 29 ás 18.00 horas
Este libro consta de 208 páxinas, das cales 32 son de fotos, algunhas delas inéditas
Os siareiros do fútbol teñen unha cita ineludible en Ordes. Será o sábado 29 de novembro ás 18.00 horas na casa da cultura. Daquela, a estrela do R.C. Deportivo da Coruña presentará a súa biografía 'Bebeto. El hombre que acunó el gol'.
Trátase dun traballo que repasa a vida deste futbolista imprescindible na historia do Deportivo da Coruña e da selección brasileira. Abrangue episodios que van dende a súa infancia en Baía (Brasil) ata a participación en mundiais como o de Francia 98. Un enfoque humano e deportivo que mostran un Bebeto ao completo en todas as súas vertentes, incluída a política e social, valéndose de testemuños de familiares, amigos e compañeiros como Romario, Donato, Fran ou Mauro Silva, entre outros.
'Bebeto. El hombre que acunó el gol' está asinado por Alexandre Centeno, nome con moita sona no eido da información deportiva e actual presidente da Asociación Galega de Xornalistas Deportivos (Agaxorde). O libro consta de 208 páxinas, das cales 32 son de fotos, algunhas delas inéditas, procedentes da colección familiar.
José Roberto Gama de Oliveira, máis coñecido como Bebeto (Salvador de Bahía, 16 de febreiro de 1964), é un exfutbolista brasileño. O alcume de Bebeto venlle pola súa cara de neno, e xogaba na posición de dianteiro centro, sendo características as carreiras curtas e os regates. Aínda sendo diestro, podía rematar coas dúas pernas.
