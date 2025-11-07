Fabiola García confirma en Lalín 24 nuevas residencias

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, confirmó en Lalín que el Gobierno gallego impulsará en esta legislatura un plan de residencias, que permitirá la construcción de 24 nuevos centros en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Así lo aseguró durante la inauguración de la jornada 'Os retos dos sénior na Galicia rural', organizada por el medio especializado '65ymás' con la colaboración de la Xunta. En el acto, estuvo acompañada del alcalde, Xosé Crespo, y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

En su intervención, la conselleira recordó el impulso que Galicia está dando a la atención a la dependencia, principalmente a través del plan de choque puesto en marcha en enero y gracias al que la comunidad gallega cuenta con 90.000 personas dependientes atendidas, reduciendo en un 10% los tiempos de tramitación y agilizando la atención.

Fabiola García apostó por darle facilidades a las personas mayores para que puedan elegir dónde pasar esta etapa de sus vidas. En este sentido, destacó iniciativas pioneras como el Bono Coidado no Fogar que actualmente perciben 33.000 gallegos y gallegas. Además, recordó las iniciativas diseñadas específicamente para el rural, como la Rede de Casas do Maior, que finalizará este año con 160 recursos de atención diurna activos.

Finalmente, la conselleira hizo hincapié en la apuesta de la Xunta de Galicia por el envejecimiento activo, con programas como Benestar en Balnearios, las iniciativas diseñadas en colaboración con las universidades, las Aulas Sénior, el programa Xuntos polo Nadal o el Carné +65.

Fabiola García apostó, además, por aprovechar la mayor esperanza de vida que registra la comunidad gallega «como unha oportunidade para seguir deseñando unha Galicia Calidade, que sexa sinónimo de calidade de vida e calidade humana», apuntó