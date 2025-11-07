Porto renuncia a Educación en Ames por motivos personales tras un convulso mandato

La renuncia de la concejala de Educación de Ames, Carmen Porto, por motivos personales ha forzado que su compañera Beatriz Martínez Domínguez asuma las áreas de Educación, Mocidade e Mobilidade, tras uno de los periodos más convulsos que se recuerdan en la gestión de los servicios complementarios, los propios centros e, incluso, una gastroenteritis vírica que mandó a casa a decenas de alumnos.

La toma de posesión de Martínez está prevista para el próximo pleno ordinario, que se celebrará el jueves 27 de noviembre. Beatriz Martínez, con formación en Empresariales, gestionó durante siete años un centro de estudios en Ourense. Además, fue presidenta de la ANPA del Instituto do Milladoiro entre 2016 y 2019 y concejala de gobierno en el mandato 2019–2023, gestionando las áreas de Mobilidade, Tráfico e Transporte. Actualmente desempeña tareas administrativas en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Ames.

Con esta incorporación, Martínez asumirá las áreas de Educación, Mocidade y Mobilidade, esta última ya conocida para ella por su experiencia en el mandato anterior. Por su parte, el edil Víctor Manuel Fernández Prieto continuará al frente de las áreas de Urbanismo, Administración Xeral, Persoal e Seguridade.

Según el Concello de Ames, la nueva concejala cuenta con una «ampla experiencia» en la administración local, desarrollando toda su carrera profesional en el Ayuntamiento de Ames, lo que garantiza la continuidad y solvencia en la gestión municipal.

La ya exconcejala Carmen Porto Rey se despedirá en el próximo pleno y explicó que deja el cargo por «motivos estritamente persoais que me impiden seguir desenvolvendo a miña labor coa dedicación que este posto require». Desde el gobierno municipal quieren poner en valor el trabajo realizado por Carmen Porto y desearle el mejor en esta nueva etapa. El alcalde, Blas García, agradeció a «dedicación e perseveranza demostrada á fronte das áreas que xestionou, sacando adiante reformas de gran calado».

Entre las crisis que enfrentó la administración local relacionadas con los servicios educativos destacaron los contagios por norovirus que causaron decenas de casos en varios centros, sobre todo en el CEP de Ventín, en mayo del año pasado. Asimismo, las críticas a la gestión y problemas de convivencia forzaron el cese del director del Instituto de Milladoiro.

Pero quizá el periodo más duro al que se enfrentó Porto fue el de los servicios complementarios y de conciliación, sobre todo los comedores, que ante el déficit económico que presentan, obligaron a replantear la tarifas en primavera del pasado año, con acusaciones de difundir datos personales. Por contra, consiguió la puesta en marcha de la gran cocina central municipal de Ames.