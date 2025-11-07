A Estrada introducirá a las personas mayores a la tecnología con cursos de formación digital

El Concello de A Estrada ofrecerá tres nuevos cursos gratuitos de formación digital dentro del programa YoConecto, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de una iniciativa pensada para acercar el mundo digital a la ciudadanía, con una orientación especial hacia las personas mayores, con el objetivo de hacer que se familiaricen con la tecnología.

Las sesiones serán prácticas y se realizarán en grupos reducidos, con una metodología sencilla y acompañada. Durante estos cursos, los participantes podrán aprender a realizar trámites con la administración (pedir cita médica, descargar recibos o solicitar ayudas); utilizar aplicaciones útiles en su día a día (como WhatsApp, mapas o aplicaciones de salud); realizar compras y operaciones bancarias en línea de forma segura; hablar por videollamada o descubrir nuevas herramientas para el ocio, el aprendizaje y la comunicación.

Se impartirán presencialmente en la Casa da Música, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Cada curso tendrá una duración total de 12 horas, repartidas en cuatro sesiones de tres horas.

¿Cuándo serán los cursos?

La programación de los cursos es la siguiente: La formación YoConecto L4. Iniciación al mundo digital, dirigido a personas mayores de 18 años, se realizará los días 2, 4, 9 y 11 de diciembre. El curso YoConecto L1. Apps para gestionar trámites en internet, orientado a personas mayores de 60 años, tendrá lugar los días 20, 22, 27 y 29 de enero. Por su parte, el curso YoConecto L1. Tu banca digital y compras seguras en línea, también dirigido a mayores de 60 años, se impartirá los días 3, 5, 10 y 12 de marzo.

Las personas interesadas pueden inscribirse tanto de forma telemática como en el Departamento de Empleo y Orientación Laboral del ayuntamiento estradense, situado en la primera planta del consistorio.