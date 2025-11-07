Touro se reactiva: un punto limpio móvil, desbroce de rutas y difusión de patrimonio

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto con el alcalde de Touro, Jesús Reboredo, visitaron el municipio para comprobar el funcionamiento del nuevo punto limpio móvil municipal puesto en marcha por el Concello con los casi 60.000 euros que aportó la Xunta (una de las 41 ayudas para 36 concellos por más de 1,2 millones) para favorecer la prevención, recogida separada y adecuada clasificación de los residuos. Asimismo, la administración local se vuelca con su patrimonio a través de visitas y limpieza de rutas de senderismo.

Así, y tras destacar que este nuevo servicio da cobertura a los casi 3.400 vecinos, la delegada explicó que los puntos limpios «son instalacións clave para avanzar nunha xestión sostible e eficiente de residuos urbanos de diversa tipoloxía , como aparellos eléctricos e electrónicos, pilas e baterías, mobles e enseres domésticos, restos de podas, vidro, madeira, que non contan con contedores específicos».

Y, del mismo modo, el Concello de Touro invita a vecinos y visitantes a participar el sábado 22 de noviembre en la actividad Touro oculto: un patrimonio por descubrir, jornada única dedicada a poner en valor el rico y, en muchos casos, desconocido patrimonio del municipio. Así, y durante la mañana, entre las 9.15 y las 14.00 horas, un autobús del Ayuntamiento llevará a las personas participantes por un itinerario que recorrerá diferentes localizaciones de interés histórico, arquitectónico y cultural, algunas de ellas no accesibles al público fuera de esta jornada.

Entre las paradas previstas se incluyen pazos, construcciones tradicionales y enclaves rurales de grande valor patrimonial, así como la visita excepcional al pazo que sirvió de escenario a la serie de Netflix del momento 'Animal'.

La actividad es totalmente gratuita, pero requiere inscripción previa hasta el 19 de noviembre. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico turismo@concellodetouro.gal o mediante el código QR disponible en el propio cartel informativo. El punto de encuentro será el consistorio de Touro, desde donde partirá el bus a las 9.15 h.

Por último, la administración local de Touro acaba de finalizar el desbroce de varias rutas de senderismo y anuncia nuevas mejoras en la señalización en la de Fervenza das Pombas. Se trata de los recorridos PR-G 121 y PR-G 93, conocidos como Ruta dos Tres Ríos y Ruta Ribeira do Ulla-Touro, respectivamente. Y también acometerán las labores de mantenimiento en la de As Hortas-Lañas.

Potabilizadora

Reforma de la Xunta y el Ayuntamiento de Touro estudiarán fórmulas de colaboración para acometer la mejora de la red de abastecimiento en el municipio, tal y como acordaron la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de la localidad, Jesús Reboredo, en una reunión que mantuvieron en Santiago.

Así, la conselleira le indicó al regidor que el personal técnico de Augas de Galicia analizará la documentación aportada por el Ayuntamiento para determinar su viabilidad, y, a continuación, se evaluarán posibles vías de colaboración para acometer su financiación. El proyecto de reforma de la potabilizadora fue presentado por el alcalde y se repartirá entre ambas administraciones.