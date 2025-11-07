El voluntariado conecta en Padrón las comarcas de Noia, Sar y Barbanza

La Diputación de A Coruña y la Fundación Paideia Galicia celebraron en Padrón el acto de cierre de la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada recientemente en Berlín, lo que permitió que 7 jóvenes del rural mejorasen sus competencias en igualdad de oportunidades y sobre la movilidad en un contexto extraurbano. En concreto, son chavales de las comarcas de Sar, Barbanza y Noia.

Hay que recordar que Paideia y Diputación vienen colaborando desde hace más de dos décadas en la promoción de estancias formativas internacionales para la juventud gallega, a través de un proyecto de voluntariado internacional.

Se trata de jóvenes procedentes de Porto do Son, Boiro, Dodro y Outes, que tuvieron la oportunidad de colaborar con organizaciones sociales locales, participar en actividades culturales e iniciarse en el aprendizaje del idioma alemán. Y hasta allí acudieron el diputado provincial Antonio Leira Piñeiro, el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara, y los alcaldes de Dodro, Xabier Castro, y O Son, José Luis Oujo.