Carballo lanza 'orbi et orbi' a 'Sinfonía Bergantiños'
A composición musical de Sergio Moure soa xa nas principais plataformas dixitais e chegará ao mercado en formato CD cun libreto
Despois do seu lanzamento o pasado 24 de outubro en todo o mundo a través das principais plataformas dixitais, a Sinfonía Bergantiños chegará proximamente ao mercado en formato CD, cunha edición moi coidada que inclúe un libreto cunha recensión do autor, Sergio Moure.
A publicación conterá a descrición dos tres movementos que a compoñen, Lembranzas, Sisargas e Carballo, así como críticas especializadas, fotografías da estrea e do concello de Carballo e unha longa listaxe de agradecementos a todas as persoas e entidades que fixeron posible este traballo discográfico, ademais da ficha técnica.
Este venres presentouse na sede da Sociedad General de Autores y Editores de Santiago de Compostela o disco da Sinfonía Bergantiños. O seu autor e promotor, Sergio Moure, estivo acompañado polo alcalde de Carballo, Daniel Pérez; a concelleira de Cultura e Festas, Maruxa Suárez; o director do Conservatorio Profesional de Música de Carballo, Javier Bardanca; e o director da Orquestra Gaos, Fernando Briones.
No acto participaron tamén outras persoas que tiveron moito que ver co nacemento desta obra sinfónica, como o exalcalde carballés Evencio Ferrero; a responsable de Comunicación do Concello de Carballo, Cristina Abelleira, que coordinou o proxecto; e Gema Moreira, en representación das cantareiras das agrupacións carballesas.
Sergio Moure abriu a presentación cunha explicación sobre o proceso creativo que desembocou na Sinfonía Bergantiños. “As miñas lembranzas de Carballo marcáronme moitísimo, marcáronme como neno e como o home que son, e a verdade é que é unha mochila emocional que teño e que quería expresar. Intentei facer o mellor posible esta sinfonía, dedicada a Carballo e a Bergantiños, e tamén ao meu pai, que sempre quixo que compuxese unha obra dedicada a Carballo, e estou moi contento pola boa recepción que tivo”, declarou.
“Foi unha experiencia marabillosa que levo gardada no corazón para toda a vida”, engadiu.
Javier Bardanca agradeceu a adaptación que fixo Sergio Moure do terceiro movemento da sinfonía para a Banda Municipal de Música, “que espero que sexa un himno para Carballo e que quede aí para a historia. A verdade é que un orgullo para os carballeses poder presumir desta sinfonía, porque é unha obra de arte”.
O director da Orquestra Gaos agradeceu a oportunidade de interpretar esta gran obra sinfónica, e asegurou que “foi unha honra poder estrear esta obra, porque é unha obra que ten moito de emoción, e sobre todo ese terceiro movemento, coas cantareiras, a percusión. Foi un pracer”.
“Evidentemente Carballo ten un himno”, dixo Maruxa Suárez, que lembrou a emoción e os nervios da estrea, e amosouse “moi contenta de formar parte deste gran traballo, da gran implicación das agrupacións de cantareiras, e voulle pedir á banda que interpreten esta peza todos os anos no pregón”.
A concelleira destacou a capacidade de Sergio Moure “de transmitir o noso” e animou a toda a veciñanza a escoitar a Sinfonía Bergantiños a través das plataformas dixitais e tamén do CD, que despois do acto celebrado en Santiago tamén se presentará no mes de decembro en Carballo.
Daniel Pérez pechou o acto con agradecementos a todas as persoas que participaron e destacou que "nestes tempos escuros que nos toca vivir fai falla ter unha ferramenta para emocionar, e penso que con esta sinfonía Sergio acadaou algo que ten moito valor para min, que é ser un percutor emocional, desde a túa experiencia, do que ti viviches de neno, pero creo que conectou con todos nós”. O alcalde expresou os sentimentos que esperta nel a obra de Sergio Moure e agradeceulle “que dotase Carballo dun himno, porque xa é un himno, unha xoia musical e identitaria”.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo
- Jornada accidentada en Santiago: dos choques en menos de media hora y un positivo en vía penal de madrugada