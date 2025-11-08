Dedican un monolito a Reboiras en Arzúa que tildan de «político»
El tributo al activista incluirá una ilustración de Leandro Lamas
La oposición del PP afirma que era un marxista sin vínculo local alguno
El ejecutivo local arzuano ha decidido sumarse «ás conmemoracións polo 50 aniversario do asasinato de Xosé Ramón Reboiras Noia, Moncho Reboiras», el último ajusticiado por el franquismo en Galicia, anunciando que se le dedicará un monolito. Y la iniciativa ha despertado el malestar en el PP, que tilda de «figura vinculada á UPG e ao marxismo revolucionario» al activista, negando que tenga relación con el municipio.
Así, el regidor Xoán Xesús Carril, explica que «con esta acción sumámonos á lembranza de Moncho Reboiras, asasinado unicamente polos seus ideais nun tempo no que a ditadura perseguía calquera expresión de liberdade e calquera reivindicación que puxese enriba da mesa os dereitos sociais e nacionais do pobo galego». Y propone, tras informar a Xesús Seixo, de la Fundación Moncho Reboiras, y a Roberto Vilameá, de la Fundación Terra e Tempo, que el monolito –con ilustración de Leandro Lamas– se emplace en «próximas semanas», sin coste para las arcas del Concello de Arzúa.
Pero los populares, en boca de su portavoz Rafael Rivadulla, no concuerdan, y creen que «é intolerable que se utilicen os cartos dos veciños para levantar un monolito a unha figura radical, sen vínculo con Arzúa, mentres se ignoran as verdadeiras prioridades do municipio», como un polígono o dotaciones para el rural. Asimismo, lo considera «unha imposición ideolóxica que politiza o espazo público e divide á veciñanza», obviando eventuales tributos a los propios arzuanos. Y lamenta el silencio del PSOE y Alternativa por Arzúa.
