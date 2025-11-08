Dos detenidos, uno de ellos menor, acusados de robar doce coches en Padrón

La Guardia Civil de Padrón detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de 12 delitos de hurto de uso de vehículo a motor, 7 en grado de tentativa y 7 de daños en los vehículos, al no poder sustraerlos, en el marco de la operación Vehículum.

La mencionada operación se inició a raíz de los reiterados delitos de este tipo ocurridos en la localidad de Padrón el pasado mes de agosto, hechos que generaron alarma social entre los vecinos de la zona.

Tras el análisis minucioso de la información recabada, los agentes lograron el esclarecimiento de los ilícitos y la identificación de los presuntos responsables. El hombre mayor de edad es conocido de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole.