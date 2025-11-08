Informe ambiental favorable para que Os Tilos sume un centenar de viviendas

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acaba de emitir informe ambiental favorable, aunque sujeto a unos mínimos añadidos, para la ampliación de viviendas en el entorno de Os Tilos, Teo, al amparo del plan parcial SUND-3 Os Tilos II. Y ese documento incluye tres alternativas, apostando los técnicos municipales y de Ambiotec por la 3: con hasta 22 viviendas protegidas y otras 74 libres. Además, sería la única propuesta que incorpora la protección del petroglifo Leira da Viña, al sureste del actual pabellón.

De esta forma, el documento ambiental estratégico justifica la puesta en marcha del plan parcial ante la escasez de oferta habitacional y, además, aboga por «potenciar el uso residencial de vivienda unifamiliar», restringiendo la tipología «de vivienda colectiva únicamente como opción para el desarrollo de la parcela de cesión municipal». Esta elección responde a que, si bien los inmuebles unifamiliares ocupan más suelo por habitante, «su construcción genera menos afecciones ambientales, pues no se requiere tanto movimiento de tierras, se pueden adaptar más fácilmente al terreno, y se reduce el impacto paisajístico», remarcan.

La superficie total del ámbito del sector SUND-3 de acuerdo con la ficha del PXOM es de 117.124 m², planteándose en el presente Plan Parcial la delimitación de un primer ámbito de desarrollo, con una superficie de 57.288,14 m², al sureste de los edificios de la gran urbanización. Y se incorpora al ámbito delimitado la totalidad del vial estructurante que une Covas con la urbanización de Os Tilos.

En lo que atañe a la opción 3, la preferida por los técnicos, ocupa parte del área de mayor pendiente en una superficie total muy inferior a la que ocupa la 1, y en ella proponen solo viviendas unifamiliares, mientras que el resto del área de mayor pendiente se destina a zona verde local y zona verde general, proporcionando una superficie destacable de puesta en valor de los valores ambientales de la urbanización, y «mejorando con ello la calidad paisajística». Además, es la única en la que se supera el mínimo legal de porcentaje de vivienda protegida (10%), hasta alcanzar el 10,9 por ciento.

Respecto a la orografía, supone uno de los mayores problemas, ya que el terreno se diferencia en dos partes: el lado más pronunciado, el este, en la vertiente hacia el Rego de Covas, ocupada actualmente por plantaciones forestales; y las pendientes más moderadas en el lado oeste. Por contra, únicamente hay constancia de una construcción dentro de la delimitación del Plan Parcial propuesto, y no va a sufrir alteración. Por último, hay un viario con forma de S invertida, que enlaza por su lado este con la AG-59 y la AP-52, y por su lado oeste con la urbanización.

Valoración de la alcaldesa

Lucía Calvo, la alcaldesa de Teo, destacaba, al respecto del plan parcial SUND-3 Os Tilos II que «para Teo es una prioridad, porque lógicamente a nadie se le escapa, que evidentemente, es un problema a nivel no solo municipal, ni autonómico, sino que va más allá, es nacional», aludiendo a la falta de vivienda.

«Tanto es así que aquí estamos intentando proveer a la gente de vivienda, a todas las personas para que, tal y como reza la Constitución española del 78, sea un derecho tener una vivienda digna». Ante estos datos, desde el ejecutivo local popular afirman que «estamos por eso, ponemos nuestro granito de arena promoviendo todo lo que sea construcción de vivienda. Tanto es así que hemos facilitado una parcela a la Xunta para construir también vivienda pública, de promoción pública», subrayaba.

Para terminar, la mandataria local quiere dejar claro que «lógicamente, nosotros apostamos por el crecimiento de Teo, por fijar población y por dotar a la gente de todas sus necesidades; y entre ellas, y no es precisamente menor, se encuentre el acceso a la vivienda», trasladaba después de que se hicieran públicos los informes autonómicos que maneja la Consellería de Medio Ambiente.