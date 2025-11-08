Lidia Veiga recibe en Padrón o Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva
O xurado destacou a súa calidade e versatilidade interpretativa, e a súa capacidade para construír personaxes con autenticidade e profundidade
Redacción
O auditorio municipal de Padrón acolleu este venres o acto de entrega do XXIV Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva, que recoñece o traballo da actriz arzuá Lidia Veiga pola súa interpretación na obra Iribarne.
O evento contou coa presenza do alcalde, Anxo Arca, e da concelleira Mariló Saco, nunha xornada que formou parte do programa Outono Cultural 2025.
O galardón, convocado polo Concello de Padrón, pon en valor a traxectoria e o talento das e dos profesionais das artes escénicas galegas. O xurado destacou de Lidia Veiga a súa calidade e versatilidade interpretativa, así como a capacidade para construír personaxes con autenticidade e profundidade, mantendo a lingua galega como ferramenta de creación artística.
Anxo Arca entregoulle o premio a Lidia Veiga ao remate da representación da obra Tromsø, da compañía Teatro MoRRAconto, unha das propostas máis destacadas do Outono Cultural deste ano. Durante o acto, o público presente no auditorio tributou unha afectuosa ovación á protagonista principal da obra, Lidia Veiga, que suma este recoñecemento ao amplo percorrido da súa carreira teatral e audiovisual.
O alcalde destacou a “importante traxectoria” de Lidia Veiga dentro da escena galega, e agradeceulle á compañía MoRRAconto "que apostase por introducir a música en directo na representación de Tromsø".
“En Padrón estamos moi orgullosos do Premio Maruxa Villanueva e da importante oferta cultural que todos os anos poñemos en marcha”, dixo Anxo Arca, quen lle desexou á actriz arzúa “moitos éxitos no futuro”.
Emocionada, Lidia Veiga deulle ás grazas ao Concello de Padrón “por dotar este premio cunha partida económica, que será moi ben investida en proxectos futuros”. Tamén lle agradeceu ao xurado a confianza depositada nunha moza como ela e por resaltar o uso do galego como fórmula de elaboración interpretativa e artística.
“Sentinme moi representada coas palabras do xurado dicindo que poño en valor a miña lingua no carácter e profundidade de todos os meus personaxes. Sen o galego eu non lle daría a autenticidade e a veracidade ás personaxes que interpreto”, asegurou Lidia Veiga.
A actriz arzuá tamén lle agradeceu á súa familia tela criado en galego.
O xurado do XXIV Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva estivo presidido polo alcalde de Padrón, Anxo Arca, e integrado por profesionais de prestixio do ámbito teatral e literario galego: Inma López Silva, Carlos Caetano Biscainho Fernández, Afonso Becerra, Roberto Pascual e María Cruz Taboada.
O premio está dotado con 1.200 euros, un diploma acreditativo e unha figura coa imaxe da actriz padronesa que dá nome ao galardón.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo