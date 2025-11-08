Louzao reserva nos orzamentos da Estrada 200.000 euros para o novo 'pulmón verde' da vila: a Carballeira de Melania
O alcalde negocia xa cos máis de 30 donos dos terreos, que abarcan 6.000 metros cadrados entre as rúas Gradín e San Antón
Redacción
O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, deu a coñecer unha das partidas que figura no capítulo de investimentos do proxecto de orzamentos para 2026 que o Goberno veu configurando nas últimas
semanas, coa previsión de que sexa aprobado en pleno no vindeiro mes de decembro.
O rexedor avanzou que as contas municipais para o próximo exercicio reservarán 200.000 euros para o acondicionamento da superficie popularmente coñecida como Carballeira de Melania. O obxectivo é configurar unha nova zona verde e de esparexemento entre as rúas San Antón e Gradín, que o Executivo pretende abrir (pola vía do arrendamento) ao desfrute público.
Louzao Dono explicou que esta contía estaría especificamente reservada para o acondicionamento deste solo e iría recollida no orzamento a maiores da consignación de fondos para o arrendamento dos propios terreos. Este último figuraría incluído dentro das partidas do departamento de Urbanismo para alugueiros.
A creación desta nova e céntrica zona de esparexemento está pensada sobre unha superficie duns 6.000 metros cadrados, enmarcados polas dúas rúas anteriormente citadas. Trátase dunha zona actualmente en desuso, conformada por 14 solares pertencentes a unha trintena de propietarios.
Así, o alcalde explicou que xa retomou os contactos cos titulares, se ben recoñeceu que aínda ten pendentes reunións con algúns dos afectados.
Este contacto da administración municipal cos donos dos terreos xa fora iniciado durante a recta final do Goberno local presidido por José López Campos, momento no que o Concello presentou a proposta de abonar unha renda anual a cambio da cesión de uso, por un período mínimo de catro anos.
Gonzalo Louzao sinalou que incluír unha partida específica para a Carballeira de Melania nos orzamentos de 2026 comporta que o Goberno local aposta firmemente pola creación dun “pulmón verde” que aproveite as especies arbóreas existentes nestes terreos e abra á cidadanía o uso dun novo espazo nun entorno moi céntrico.
O alcalde recoñeceu que o Executivo ten xa unha proposta para o recinto, que podería concretarse unha vez conseguida a cesión. A xeito de avance, apuntou que a idea pasa por combinar a zona verde coa reserva dunha área de estacionamento pegada á urbanización de chalés existente a carón da igrexa parroquial.
Sinalou tamén que a pretensión sería abrir o recinto á malla urbana na que se asenta, de xeito que se valoraría a retirada do muro que o separa da rúa San Antón e que supón unha importante barreira estética.
A superficie verde mantería a estrutura natural do terreo, se ben sería obxecto dunha humanización respectuosa coa vexetación e arborado, aproveitando a zona de sombra, formando paseos e salpicando o conxunto de mobiliario urbano.
O rexedor recoñeceu que sería preciso analizar como salvar a pendente existente ou como garantir a seguridade ante esta diferenza de nivel.
Acceso dende as rúas San Antón e Gradín
Louzao sinalou igualmente que a intención é que a Carballeira de Melania teña acceso tanto dende a rúa Gradín como dende a rúa San Antón, de xeito que o parque sirva tamén para conectar estas dúas rúas.
Despois de referirse á actualización das xestións cos propietarios dos terreos que está en marcha, o mandatario estradense expresou o seu desexo de que estes acordos frutifiquen “para que en 2026, despois de incorporalo ao capítulo de investimentos, poidamos facer que esta zona sexa unha realidade moi pronto”.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo