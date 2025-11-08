O Punto Limpo de Ames recibiu 4.180 quilos de madeira en outubro
Rexistráronse un total de 758 entradas no servizo municipal, entre as que destacan tamén 1.453 quilogramos de metais
Redacción
O número de veciñas e veciños de Ames que fan uso do Punto Limpo para depositar os seus residuos segue a aumentar, xa que cada vez son máis conscientes do importante que é reciclar correctamente aqueles refugallos que non se poden depositar nos colectores convencionais.
Deste xeito, o pasado mes de outubro rexistráronse un total de 758 entradas no servizo municipal (734 no Punto Limpo do Milladoiro e 24 no Punto Limpo Móbil) a través das cales se achegaron diferentes residuos.
Máis concretamente, a veciñanza amesá depositou 769 unidades de pequenos aparatos eléctricos e electrónicos, 683 quilogramos de plásticos, 59 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas, 72 quilogramos de roupa, 266 unidades de voluminosos e 17 unidades de pneumáticos usados.
Ademais, rexistrouse a entrada de 1.453 quilogramos de metais, 49 quilogramos de lodos de pintura, 4.181 quilogramos de madeira, 4.532 quilogramos de lixo procedente da construción (formigón, ladrillos e outros), 257 quilogramos de envases de papel e cartón e 34 unidades de envases baleiros de aerosois.
Tamén se achegaron 4 quilogramos de absorventes e trapos e 5 unidades de aparatos de frío. Cómpre destacar tamén os aceites: 97 litros de aceite usado e 31 litros de aceite vexetal.
Tamén se achegaron 74 quilogramos de produtos fotoquímicos, 1 quilogramo de envases compostos, 35 quilogramos de envasases baleiros contaminados, 55 unidades de grandes aparatos electrodomésticos e 76 unidades de monitores e pantallas.
Horario e teléfono de contacto
O Punto Limpo está situado na rúa das Hedras do parque empresarial Novo Milladoiro e ata alí pode achegarse toda a veciñanza de Ames para desfacerse de aqueles obxectos e materiais que non van aos colectores convencionais de materiais orgánicos, inorgánicos, vidro ou papel.
Recentemente, ampliou o seu horario, e ofrece os seus servizos de luns a sábado en horario de mañá e de tarde. Así, o Punto Limpo abre de 09.00 a 15.00 e de 16.00 a 20.00 horas, seis días á semana. As persoas que teñan calquera dúbida poden chamar ao teléfono 981 536 688.
Os voluminosos deben entregarse no Punto Limpo. Outra opción é chamar aos números de teléfono 981 191 240 ou 639 107 638, e acordar unha data e un lugar para depositalos xunto ao contedor máis próximo e que, posteriormente, sexan recollidos.
Ampliación do servizo do Punto Limpo Móbil
O servizo do Punto Limpo Móbil, que encontrou en funcionamento en 2023, ampliou os seus servizos. Deste xeito, o último sábado de cada mes presta servizo nas urbanizacións de Aldea Nova, As Mimosas e Agro do Muíño,
Na urbanización de Aldea Nova está diante do centro de usos múltiples de 11.00 a 11.45 horas; na urbanización de Agro do Muíño está na dársena de autobuses do CEIP Agro do Muíño de 12.00 a 12.45 horas; e na urbanización As Mimosas está na zona da piscina, de 12.55 a 13.30 horas.
O vehículo consta dunha plataforma móbil que se abre en dúas metades deixando un corredor central desde o que se accede aos colectores específicos para cada tipo de residuo. Nel hai un operario para axudar a que todos os residuos se depositen no colector que lles corresponde.
Os residuos que se poden depositar no Punto Limpo son aerosois, aceite doméstico, baterías e acumuladores, CD, DVD, disquetes e casetes, cristal, xoguetes, lámpadas e fluorescentes, pequenos electrodomésticos electrónicos (televisores, microondas, ordenadores, etc.), pilas, pinturas e vernices, radiografías, roupa e calzado e teléfonos móbiles.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo