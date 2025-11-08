El PSOE de Ames exige catorce millones del presupuesto gallego para obras locales
Las prioridades son ampliar el centro de salud de Bertamiráns, saneamientos y abastecimientos
También reclaman geriátricos y que se conecta la traída entre la potabilizadora de Lens y Milladoiro
El grupo municipal socialista de Ames ha presentado un conjunto de enmiendas a los Orzamentos da Xunta de Galicia 2026, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y las infraestructuras del municipio. Las propuestas suman más de 14 millones.
Así, entre las principales demandas, los socialistas destacan la ampliación del Centro de Salud de Bertamiráns, con una inversión estimada de 3,5 millones de euros, pero también proponen la construcción de un centro de día y de una residencia de mayores, con un presupuesto de 5 millones de euros, para dar respuesta a la elevada demanda existente en un ayuntamiento que supera los 30.000 habitantes y que carece de estas instalaciones públicas.
Otras actuaciones destacadas son la construcción de una nueva canalización de abastecimiento entre la potabilizadora de Lens y Milladoiro (2 millones); saneamiento y abastecimiento de las parroquias de Piñeiro y Tapia, compartido con el Concello da Baña (un millón de euros); mejora de la seguridad vial en la carretera Roxos–Portomouro (AC-453), con aceras y actuaciones de protección para peatones (1,5 millones de euros); creación de una senda peatonal en el lugar de Piñeiro hasta el límite con Dubra (250.000 €); recuperación del entorno de A Ponte Maceira, Bien de Interés Cultural (500.000 euros); y mejora del transporte a Santiago (350.000 euros).
