Registrado un terremoto de 3.3 con epicentro en Silleda
El terremoto tuvo lugar a las 9.29 horas y se sintió en varios puntos de la comarca de Deza
Redacción
Silleda
Un seísmo de magnitud 3.3 se ha registrado esta mañana con epicentro en Silleda, según la información difundida por el Instituto Geográfico Nacional en su página web.
El terremoto tuvo lugar a las 9.29 horas y se sintió en varios puntos de la comarca de Deza como Lalín o Vila de Cruces.
Se trata de un temblor de baja intesidad, por lo que se descartan daños materiales y personales a los habitantes de Silleda y también en otros concellos afectados como Touro, O Pino, Vedra, Ribadulla, Arzúa y Boqueixón.
