Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seiscentas palilleiras ‘tecen’ en Vimianzo a remuda xeracional

Unha xuntanza reuniu artesás de 41 localidades, que amosaron creacións, realizaron demostracións e compartiron experiencias

Autoridades cun grupo de mozas na Xuntanza de Palilleiras celebrada este sábado en Vimianzo.

Autoridades cun grupo de mozas na Xuntanza de Palilleiras celebrada este sábado en Vimianzo. / Cedida

Suso Souto

Vimianzo

A XVIII Xuntanza de Palilleiras de Vimianzo reuniu este sábado máis de 600 artesás de diferentes puntos de Galicia no pavillón da capital da Terra de Soneira.

A actividade, organizada pola asociación As Nemanquiñas, foi un punto de encontro interxeracional no que as participantes realizaron demostracións, exhibiron traballos e intercambiaron experiencias. Entre as participantes había varias mozas.

A xuntanza reuniu 600 palilleiras de 41 localidades.

A xuntanza reuniu 600 palilleiras de 41 localidades. / Cedida

Durante a inauguración, a alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeceu o traballo da asociación na organización do evento. «Elas son o corazón desta xuntanza e, sen elas, isto non sería posible», dixo a rexedora, que puxo en valor «unha arte que define a nosa esencia e que forma parte de nós, porque a arte dos palillos segue tan vixente como sempre, e así o demostran cada unha das palilleiras que hoxe nos acompañan».

O encontro, ao que asistiu tamén o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, reuniu palilleiras de Oleiros, Arteixo, Caldas de Reis, Sarria, A Coruña, Ponteareas, Vigo, Baixo Miño, Tui, Mos, Noia, Padrón, Cambados, Porto Novo, Monforte, O Porriño, Betanzos, Cedeira, Coles, Ourense, Boiro, Vilanova de Arousa, Valga, O Grove, Cesuras, Coirós, Esteiro, Urdilde, Cambre, Esteiro, Burela, Xove, Cervo, Viveiro, A Guardia, O Rosal, Meaño, Fene, Narón, Neda, Ferrol, Camariñas e Vimianzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents