A Xunta apoia en Muxía o afrodisíaco percebe
A Orde de Cabaleiros e Damas que enxalza o produto celebrou un encontro na vila ao que asistiu a responsable de Desenvolvemento Pesqueiro
Muxía
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, participou este sábado na celebración do Capítulo II da Orde de Cabaleiros e Damas do Percebe Afrodisíaco de Muxía, cuxo obxectivo é enxalzar a tradición, a cultura mariñeira e o valor gastronómico deste crustáceo tan valorado no eido culinario e un dos produtos máis emblemáticos de Galicia.
A Orde, creada no ano 2024, foi apadriñada pola Confraría do Centolo Lapeiro do Grove e o Capítulo Serenísimo do Viño de Albariño de Cambados, no marco dun evento que reuniu dezasete entidades e colectivos vinculados á promoción dos produtos gastronómicos de Galicia.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- Muere Jesús Bernal, el atleta más querido del circuito gallego