RECOÑECEMENTO
Cee homenaxea a Mon Rey Senra, o eterno bibliotecario
A sala da Hemeroteca e Fondo Local levará o seu nome a partir do día 15
O sábado 15 de novembro terá lugar o acto de nomeamento da sala da Hemeroteca e Fondo Local da Biblioteca Pública Francisco Mayán como Sala Mon Rey Senra en homenaxe ao que foi durante 33 anos bibliotecario do Concello de Cee, finado este ano.
O acto comenzará ás 12.00 horas no auditorio Baldomero Cores. Na primeira parte intervirán o profesor de literatura e escritor, Miro Villar, e o técnico de xestión cultural e compañeiro durante tantos anos de Mon, Víctor Castiñeira. Despois da semblanza, que de seguro aportará diferentes anécdotas do que foi o traballo e a vida de Mon, terá lugar unha actuación musical especialmente preparada para esta ocasión a cargo de Fernando Fraga, profesor de acordeón do Conservatorio Profesional de A Coruña e director da Escola Municipal e da Banda de Música de Cee, e Martín Castiñeira, integrante da Banda de Música de Cee e alumno de 5º curso no Conservatorio Profesional de A Coruña, na especialidade de clarinete.
A continuación, na propia biblioteca, a alcaldesa, Margot Lamela, presidirá o acto solemne do descubrimento da placa que dá o seu nome á que ata o de agora é a Sala de Hemeroteca e Fondo Local.
José Ramón Rey Senra, “Mon” (1963-2025), ocupou o cargo de bibliotecario do Concello de Cee durante 33 anos. Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, faríase cargo da biblioteca municipal coa categoría de auxiliar administrativo o 2 de xaneiro de 1989. Promocionaría anos despois a grupo C e finalmente, porque tiña titulación e pola súa dedicación, tivo a oportunidade, por promoción interna, de acceder ao grupo A2, o último que ocupou.
Ademáis do seu traballo na biblioteca, Mon foi testemuña do acontecer dos acontecementos máis importantes da vila de Cee desde a década dos 90. "A súa formación humanística e o seu excelente trato persoal con intelectuais como Baldomero Cores ou Francisco Mayán, e por suposto con todos os escritores e escritoras de Cee e contorna, fixo que estivera presente, dunha maneira ou doutra, na gran maioría dos eventos socioculturais do noso concello", afirma Víctor Castiñeira.
Pendente sempre de recabar toda canta información se publicaba sobre Cee, engade, "a el debémoslle a creación do Fondo Local na biblioteca, e diferentes artigos sobre a nosa historia a partir das súas investigacións nos Libros de Actas de Plenos do Concello, ademáis doutras publicacións nos medios de comunicación, sempre sobre temas que afectaban ao seu Cee natal", conclúe Castiñeira.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- Muere Jesús Bernal, el atleta más querido del circuito gallego