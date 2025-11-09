Un exitoso certamen invita a conocer Dumbría a través de 298 fotografías

El concurso fotográfico organizado por el Concello de Dumbría contó con 63 participantes, que compitieron con 298 imágenes.

El jurado valoró la calidad técnica y el carácter etnográfico y representativo de las fotos.

Cada uno de los 12 ganadores recibió un vale de 100 € para gastar en establecimientos hosteleros.

Los ganadores son: Samuel López, Zaira Lago, Lucía Cambeiro, Enrique Varela, Diana Ramos, Carolina Pérez, Abel Castro, Tania Macías, Soraya Senra, Michael Grille, Leonardo Moreira y Macarena Capelo.

El Concello usará todas las fotografías participantes en las distintas campañas de difusión que se realicen a lo largo del próximo año.