Un exitoso certamen invita a conocer Dumbría a través de 298 fotografías
Compitieron 63 personas, y los doce ganadores recibieron vales de 100 € para gastar en hostelería
Dumbría
El concurso fotográfico organizado por el Concello de Dumbría contó con 63 participantes, que compitieron con 298 imágenes.
El jurado valoró la calidad técnica y el carácter etnográfico y representativo de las fotos.
Cada uno de los 12 ganadores recibió un vale de 100 € para gastar en establecimientos hosteleros.
Los ganadores son: Samuel López, Zaira Lago, Lucía Cambeiro, Enrique Varela, Diana Ramos, Carolina Pérez, Abel Castro, Tania Macías, Soraya Senra, Michael Grille, Leonardo Moreira y Macarena Capelo.
El Concello usará todas las fotografías participantes en las distintas campañas de difusión que se realicen a lo largo del próximo año.
