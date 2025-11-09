La vivienda se encarece a mayor ritmo en el segundo cinturón de Santiago

Adquirir una vivienda se ha convertido en una meta cada vez más difícil de alcanzar para una gran parte de la población. La escasez de oferta y el encarecimiento de los materiales de construcción han propiciado un incremento sostenido de los precios, que, sin embargo, no avanza al mismo ritmo en Santiago y en los concellos de sus comarcas más próximas.

Según los datos del portal estadístico del Consejo General del Notariado, la vivienda se encarece actualmente con mayor rapidez en poblaciones de tamaño medio, situadas a unos treinta minutos en coche de la capital gallega y que comienzan a configurar una suerte de segundo cinturón urbano de Santiago.

Es el caso de A Estrada, que supera los 20.000 habitantes, donde el precio de la vivienda se ha disparado un 48% entre septiembre de 2024 y agosto de este año. Aun así, el importe medio de las 136 compraventas formalizadas en la localidad pontevedresa durante ese período no alcanza los 100.000 euros, debido al más razonable precio del metro cuadrado, 713 euros, prácticamente la mitad de lo que se pagó este año de media en Ames: 1.327 euros.

Algo similar ocurre en Ordes, a 28 minutos de Santiago por la AP-9. En esta localidad, que roza los 13.000 habitantes, se registraron entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, 86 operaciones de compraventa por un importe medio de 101.000 euros, tras una pronunciada subida del 33% en los precios.

Rianxo constituye un tercer ejemplo del atractivo que despiertan las localidades del segundo anillo de Santiago. Allí, el coste medio de la vivienda se ha incrementado un 38%, aunque en las 71 operaciones contabilizadas en los últimos doce meses el precio medio no alcanzó los 100.000 euros, con un metro cuadrado valorado en 815 euros.

Los precios subieron un 7,4% en Ames y bajaron en torno al 5% en Oroso y Teo

Tres casos de fuertes incrementos que contrastan con el alza mucho más moderada registrada en Santiago —un 5,5%— y en el principal concello de su área metropolitana, Ames, donde los precios de casas y pisos subieron un 7,45%, si bien en la capital gallega el metro cuadrado se situó de media —de septiembre de 2024 a agosto de 2025— en 1.808 euros. Donde sí se ha abaratado ligeramente la vivienda es en Oroso y Teo, también limítrofes con la capital gallega, con descensos del 4% y el 5,5%, respectivamente, mientras que en Padrón la subida ronda el 2%.