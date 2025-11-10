Acondicionan el carril de servicio para salir de Sigüeiro y aumentar la seguridad
El Ministerio de Transportes ya comenzó con su adecuación
Recuerdan que en ese entorno hay una parada de autobús
El Ministerio de Transportes comenzó ya con las obras de adecuación y mejora del carril auxiliar de la Avenida de Compostela en Sigüeiro, en la zona situada frente a la sucursal de Abanca. La intervención, promovida y ejecutada por el Ministerio, da respuesta a la demanda formulada por el alcalde de Oroso, Alex Doval, al delegado del Gobierno en Galicia en una reunión anterior, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria en un punto de alta circulación y especialmente en el entorno de la parada de autobús existente en esa zona.
Doval destacó que esta actuación «responde a unha necesidade real de mellora da seguridade para vehículos e peóns nunha das vías máis transitadas do municipio», y agradeció al Ministerio «a colaboración co Concello de Oroso para que poida seguir atendendo o resto de demandas prioritarias pendentes».
Además, con esta mejora, «o Concello reafirma o seu compromiso de seguir traballando para acadar solucións ás demandas veciñais e mellorar a seguridade nas estradas do termo municipal».
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago