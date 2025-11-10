Acondicionan el carril de servicio para salir de Sigüeiro y aumentar la seguridad

El Ministerio de Transportes comenzó ya con las obras de adecuación y mejora del carril auxiliar de la Avenida de Compostela en Sigüeiro, en la zona situada frente a la sucursal de Abanca. La intervención, promovida y ejecutada por el Ministerio, da respuesta a la demanda formulada por el alcalde de Oroso, Alex Doval, al delegado del Gobierno en Galicia en una reunión anterior, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria en un punto de alta circulación y especialmente en el entorno de la parada de autobús existente en esa zona.

Planimetría y recreación virtual de cómo quedará el carril de servicio sentido salida de Sigüeiro / Transportes

Doval destacó que esta actuación «responde a unha necesidade real de mellora da seguridade para vehículos e peóns nunha das vías máis transitadas do municipio», y agradeció al Ministerio «a colaboración co Concello de Oroso para que poida seguir atendendo o resto de demandas prioritarias pendentes».

Además, con esta mejora, «o Concello reafirma o seu compromiso de seguir traballando para acadar solucións ás demandas veciñais e mellorar a seguridade nas estradas do termo municipal».