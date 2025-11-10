ARTE
A artista Isolda Comesaña inicia a Residencia Paraíso en Corcubión
Desenvolverá a investigación escénica 'Sagrado Corazón'
A artista Isolda Comesaña inicia a súa andaina na novena edición das Residencias Paraíso en Corcubión. A Capela do Pilar acollerá desde mañá e até o martes 25 de novembro a derradeira destas residencias artísticas de 2025, en torno á proposta Sagrado Corazón.
Trátase dunha investigación escénica da artista galega arredor do desexo, a divindade, o privilexio e a vinganza, que partindo dunha cartografía do corazón a través da vulnerabilidade e a apertura nun sentido emocional, escolle o marco estético da Idade Media europea: cabaleiros de armadura, espadas, dragóns e unicornios.
Unha vez finalizada a residencia, Isolda Comesaña ofrecerá unha mostra aberta do seu traballo en proceso, que terá lugar na mesma Capela do Pilar de Corcubión, o venres, 25 de novembro, ás 20.00 horas, con acceso libre ata completar a capacidade.
Esta mostra aberta da Residencia Paraíso de Isolda Comesaña enmárcase dentro dos actos programados polo Concello de Corcubión arredor do 25N, co gallo de visibilizar unha das datas por excelencia do movemento social e feminista en España, da man dunha artista cunha traxectoria significativamente vinculada ás temáticas feministas.
