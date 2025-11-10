Arzúa convertirase na capital da astronomía o 20 e 21 de decembro
AstroGalicia proporá diversas actividades gratuítas no Multiusos Terra do Queixo
Arzúa
A festa galega das estrelas AstroGalicia, aterrizará de novo en Arzúa os días 20 e 21 de decembro no Multiusos Terra do Queixo. Este encontro de referencia astronómico da comunidade reunirá profesionais, amadores e persoas curiosas pola materia, con charlas, obradoiros, seminarios, exposicións e observacións astronómicas abertas a todos os públicos.
A programación dividirase en dous tipos de actividades. Por unha banda, propostas abertas e gratuítas dirixidas a toda a veciñanza, e por outra, actividades formativas e prácticas con inscrición previa, nas que as persoas asociadas e a veciñanza local disporán de prezos reducidos.
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago