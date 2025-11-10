Brión subirá la tasa de la basura entre 21 y 41 euros el próximo año
El rural pasará a abonar 115 €, las zonas semiurbanas 125 y la urbana pagará 135
Añaden una tasa de 195,63 € dirigida a aquellas viviendas dedicadas a uso turístico
El pleno de Brión aprobó por unanimidad la actualización de la tasa de la basura, que incluirá subidas en los pagos. Así, la medida supondrá un incremento para 2026 de entre 21,56 euros y 41,56 euros en las viviendas, dependiendo de la frecuencia de recogida.
Así, el rural brionés pasará a abonar 115 euros; las zonas semiurbanas aportarán 125 euros y la zona urbana, con servicio de recogida de seis días a la semana, pagará 135 euros.
También hubo unanimidad para modificar el resto del epígrafes, salvo el 15,2 para añadir una tasa de 195,63 euros dirigida a aquellas viviendas de uso turístico que figuren en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT). El regidor aseguró que estos números «responden ao estudo realizado pola Mancomunidade Serra do Barbanza».
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago